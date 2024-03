Ceron: País vai entregar crescimento econômico maior do que nas previsões hoje

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, manifestou nesta sexta-feira, 8, otimismo com as perspectivas econômicas brasileiras, o que fará com que o País tenha crescimento econômico maior do que o projetado hoje. Ao falar do cenário de curto prazo, destacou o "desemprego baixo, atividades e sinais positivos, inflação controlada e o crescimento das exportações a dois dígitos". "Mesmo na questão da indústria, ela está respondendo esse ano", afirmou, durante live com youtubers do canal Stock Pickers.

Outro setor que vai refletir essas boas perspectivas é o de infraestrutura, segundo Ceron. "O saneamento está em um processo de contratação, que daqui a pouco ele vai começar a responder também. Já vem respondendo e vai responder muito mais", disse.

Ceron afirmou, assim, estar otimista com a questão da recuperação da taxa de investimento, que, segundo ele, será importante para o médio prazo para que o País não contrate um crescimento de "voo de galinha". Para Ceron, agora é a hora, do ponto de vista econômico, de o País olhar para o horizonte de médio e longo prazo.

O secretário acrescentou que é preciso também começar a olhar para a produtividade do trabalho. "O País vai entregar crescimento econômico maior do que nas previsões hoje, com inflação controlada, resposta positiva na taxa de investimento", afirmou.