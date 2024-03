Cofiex está em forte processo de revisão de seus normativos, afirma Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 8, que a Comissão de Financiamentos Externo (Cofiex), órgão integrante de sua pasta, está em forte processo de revisão de seus normativos. O objetivo, segundo a ministra, é fortalecer o componente gênero em pleitos de entes subnacionais e nacionais para obtenção de crédito.

A fala de Tebet ocorreu durante a Assembleia Anual dos Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que está sendo realizada na República Dominicana.

Como previsto, no mesmo evento ela assinou um memorando de entendimento com o BID, que prevê cooperação a respeito do desenvolvimento de lideranças femininas no setor público, além de ações voltadas à eliminação de violências baseadas em gênero.

Acordo de US$ 250 mil com CAF

No mesmo evento, a pasta do Planejamento informou ter negociado um Acordo de Cooperação Técnica no qual o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) se comprometeu a aportar uma contribuição não reembolsável de R$ 1,250 milhão (US$ 250 mil).

"O montante será destinado ao fortalecimento das capacidades dos governos subnacionais liderados por mulheres para incorporar a perspectiva de gênero em programas e projetos, com ênfase naqueles apoiados por financiamento internacional", disse o ministério, por meio de nota.