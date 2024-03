Lucro da Transpetro sobe 14% em 2023, para R$ 498 mi, e furtos em dutos caem 52%

No dia seguinte à divulgação do segundo maior lucro da história da Petrobras, sua subsidiária de transporte, Transpetro, anunciou que atingiu em 2023 lucro líquido de R$ 498 milhões, alta de 14% em relação ao ano anterior, quando registrou R$ 438 milhões. O volume movimentado nos terminais e oleodutos cresceu 3,2% na comparação com 2022, enquanto os furtos de combustível em dutos caíram 52%.

"O resultado é decorrente do melhor desempenho e aumento da eficiência operacional da companhia, bem como da orientação estratégica voltada à busca de novos negócios. Apenas em 2023, foram fechados mais de 100 novos contratos, no valor de cerca de R$ 500 milhões, majoritariamente com empresas de fora do Sistema Petrobras", informou a Transpetro em nota nesta sexta-feira, 8.

A companhia registrou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 4,9 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior. O desempenho do indicador Nopat ajustado - métrica de topo financeira da companhia, que estabelece o lucro líquido operacional após impostos -, atingiu R$ 968 milhões, 3,8% acima do valor projetado para 2023.

Em 2023, a Transpetro realizou R$ 522 milhões em investimentos, com a maior parte dos recursos destinada ao segmento de Transporte Marítimo (R$ 322 milhões), com foco nas manutenções programadas dos navios (docagens) e projetos de eficiência energética e operacional das embarcações. No segmento de Dutos e Terminais, o esforço ficou concentrado em projetos de melhorias e modernizações, bem como para as aquisições de equipamentos e outros bens necessários ao bom funcionamento das instalações.

"Esse é um resultado extraordinário por vários motivos. O lucro de quase R$ 500 milhões foi atingido sem a venda de nenhum ativo da companhia, com receita crescente de novos negócios, com recordes operacionais e continuidade dos investimentos", disse em nota o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

Social

Segundo ele, a Transpetro também retomou em 2023 uma série de iniciativas em responsabilidade social. "Estamos resgatando o papel estratégico de uma empresa estatal, que sempre vai visar excelentes desempenhos financeiros, mas sem deixar de apoiar os brasileiros", afirmou Bacci, informando que a estatal pagou R$ 2,5 bilhões em tributos gerados (próprios e retidos de terceiros) aos governos federal, estadual e municipal.

No ano passado, a Transpetro ampliou a disponibilidade das operações Ship to Ship (transbordo de cargas entre navios) para o Porto de Itaqui (Maranhão), para a Baía de Todos os Santos (Bahia) e para o Porto de Mucuripe (Ceará).

Com isso, a companhia superou seu recorde de manobras de transferência direta de produtos entre navios, concluindo 873 operações, um aumento de 33,3% em relação ao ano anterior.

"Esses números consolidam a Transpetro como maior Ship to Ship Provider do país. Essa opção logística possibilita ganho de escala nas movimentações de produtos com navios maiores e pode reduzir em até 30% os custos de transporte envolvidos no modal marítimo", informou a companhia.

A Transpetro tem 180 clientes e opera 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 36 navios. É a maior subsidiária da Petrobras e também a maior companhia de logística multimodal de petróleo e derivados da América Latina.