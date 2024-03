O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 65% em janeiro para 57% em fevereiro. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios passou de 65% em janeiro para 56% em fevereiro.

Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 65% em janeiro para 58% em fevereiro.