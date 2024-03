BID e Apex vão levar Fórum de Investimentos estrangeiros a São Paulo

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciaram nesta quinta-feira, 14, uma nova edição do Brazil Fórum Investments (BIF) em paralelo à trilha empresarial do G20 Brasil, o B20. O BIF vai ocorrer no dia 23 de outubro, em São Paulo.

Trata-se do maior evento de atração de investimentos estrangeiros da América Latina e organizado pelo BID, com parceria com a Apex. No ano passado, foram anunciados R$ 40 bilhões em volume de negócios e um público de 3 mil pessoas.

"Vamos incentivar, trazer os investimentos, exportar mais, integrar a região da América Latina e Caribe. O BID se coloca como a ponte entre os países, do Brasil e o resto do mundo", disse o presidente do BID, Ilan Goldfajn, a jornalistas, na manhã desta quinta.

Nesta quinta-feira, ele se reuniu com o presidente da Apex, Jorge Viana, e o secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Informação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, Laudemar Aguiar Neto, na sede do BID, em Washington DC. Do encontro, foram anunciados três eventos que serão realizados em parceria entre as duas organizações.

Além do BIF, o BID e a Apex vão realizar em conjunto uma feira do setor de alimentos e bebidas da região da América Latina e Caribe, a LAC Flavors, entre os dias de 5 e 6 de junho deste ano, em Manaus, no Amazonas. Será a 12ª edição do evento que já movimentou mais de US$ 1 bilhão em negócios.

"A ideia é trazer compradores do mundo inteiro para Manaus. Essa é a novidade. Em vez de a gente sair pelo mundo, trazer o comprador para provar os nossos produtos e, dali, negócios vão acontecer envolvendo comunidades locais, os sabores da Amazônia", disse o presidente da Apex.

Por fim, também foi anunciada a Semana de Sustentabilidade do BID, que será realizada em Manaus, entre os dias 11 e 13 de junho. Será uma semana após a LAC Flavors e deve abranger debates sobre temas como clima, energia e natureza.