Caged de janeiro tem patamar importante na largada da economia do ano, avalia ministro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o saldo de 180.395 empregos gerados em janeiro é uma boa sinalização para a economia brasileira em 2024. "Não foi o principal resultado para o mês, mas tem um patamar importante de largada na economia desse ano", disse em coletiva de imprensa.

Marinho ainda destacou a política de valorização do salário mínimo como um fator positivo, já que janeiro também teve elevação do salário médio de admissão.

Em relação aos setores, Marinho destacou o papel da indústria, que gerou 67.029 vagas em janeiro.

"A reestruturação do parque industrial brasileiro é a oportunidade do Brasil se reinserir globalmente no debate, como os debates de matriz energética e os anúncios do setor automotivo, com investimentos relevantes", disse o ministro, destacando o papel do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice, Geraldo Alckmin, neste processo.

Em sua fala inicial, Marinho também destacou a atualização da tabela do Imposto de Renda, já que a ampliação da faixa de isenção beneficia as pessoas que recebem menores salários.