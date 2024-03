China: queda nos preços de casas usadas mostra que crise imobiliária está longe de acabar

O mercado imobiliário da China estabeleceu um recorde indesejável no mês passado. O preço das casas usadas nas grandes cidades do país caiu 6,3% em fevereiro, a pior queda mensal desde que o governo começou a divulgar dados em 2011. Isso fez parte de uma queda generalizada dos preços em todo o país e mostra que a dolorosa crise imobiliária da China não tem dado nenhum sinal de perder força.

A desaceleração imobiliária que durou anos causou enormes danos à economia, reduzindo os negócios das empresas de construção e outras empresas que prosperaram durante o boom imobiliário. Pequim, então, tomou medidas para enfrentar o medo do setor, incluindo pressionar os bancos a emprestar mais a empresas em dificuldades e facilitar a compra de casas pelas pessoas. Mas o último declínio poderá encorajar o governo a ir mais longe, disse Zhaopeng Xing, estrategista sênior para a China da ANZ.

"Isso poderia abrir caminho para uma mudança para remover completamente as restrições de compra", disse ele.

A queda nos preços das casas usadas ocorre enquanto as vendas estão subindo, mostrando que os proprietários agora aceitam a necessidade de baixar os preços para fechar negócios. O número de casas usadas vendidas em oito grandes cidades aumentou 96% em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com um relatório do Shanghai E-House Real Estate Research Institute. O volume de vendas foi o maior em 20 meses, diz o relatório.

"Se forem necessárias reduções de preços para permitir transações, isso indica que o sentimento do mercado ainda é bastante pessimista, tornando difícil apoiar uma recuperação sustentada nas transações", disse Li Yujia, pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa de Política Habitacional de Guangdong.