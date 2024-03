Instituto Brasileiro da Insolvência é contra PL das Falências, que pode ser votado amanhã

O Instituto Brasileiro da Insolvência (Ibajud) informou ser contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) 03/2024, que altera os processos de falência das empresas. O PL, que tramita em regime de urgência, deve trancar a pauta da Câmara dos Deputados a partir da terça-feira, 19, quando expira o prazo de 45 dias para sua apreciação.

Em nota, o Ibajud disse que a proposta parece ameaçar o sistema estabelecido pela Lei 14.112/20, que alterou a Lei 11.101/2005 e ajudou a "promover a harmonização entre os interesses de credores e devedores nos casos de falência".

"O novo PL coloca em risco esse arranjo cuidadosamente construído, ao desconsiderar a importância do equilíbrio e da supervisão do Poder Judiciário e do Ministério Público na supervisão dos processos", afirmou o Instituto.

O Ibajud também disse defender a "remoção imediata" do regime de urgência para que sejam realizadas audiências públicas sobre o tema.

"Nossa preocupação é garantir que qualquer mudança na legislação vigente seja minuciosamente avaliada para preservar o funcionamento adequado do sistema de insolvência no Brasil", defendeu o instituto.