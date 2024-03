Bolsas da Europa operam mistas e sem força, mantendo cautela em semana de Fed

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/03/2024 - As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta terça-feira, com investidores demonstrando cautela antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que só será conhecida amanhã.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,06%, a 503,64 pontos.

O foco da semana na Europa é o anúncio de política monetária do Fed, nesta quarta-feira (20). É amplamente esperado que o Fed deixe seus juros inalterados pela quinta vez consecutiva, mas investidores ficarão atentos a novas projeções para a economia dos EUA e estimativas de quantas vezes os juros americanos poderão cair este ano.

Na quinta-feira (21), será a vez de o Banco da Inglaterra (BoE) revisar seu juro básico, que também deve ficar inalterado.

Mais cedo, o Banco do Japão (BoJ) decidiu elevar juros pela primeira vez em 17 anos, indo na contramão de outros grandes bancos centrais.

Da agenda europeia de hoje, o destaque é o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha, que será divulgado logo mais.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Paris subia 0,23% e a de Frankfurt avançava 0,19%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,13% e 0,28%, respectivamente, enquanto a de Lisboa recuava 1,03%.

Entre ações individuais, a da Unilever saltava 3,7% em Londres, após a multinacional anglo-holandesa revelar planos de cindir suas operações de sorvete, em uma reestruturação que pode afetar 7.500 empregos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires