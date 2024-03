Ouro fecha em queda, pressionado por dólar forte antes de Fed

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 19, em meio ao fortalecimento do dólar contra divisas estrangeiras, após o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) subir juros e em meio à cautela para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 20.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril encerrou o pregão com queda de 0,21%, a US$ 2.159,70 a onça-troy.

Ricardo Evangelista, analista sênior da ActivTrades, afirma que a inflação persistente e uma economia robusta nos EUA sugerem que o BC norte-americano poderá manter uma política monetária restritiva por um período prolongado. "Neste contexto, o risco do dólar permanece enviesado para cima, limitando o potencial de valorização do preço do ouro", afirma.

Também nesta terça, o Banco do Japão subiu juros pela primeira vez em 17 anos, o que impulsionou o dólar contra o iene.

Segundo o Julius Baer, o movimento do ouro "continua sendo um enigma", visto que a situação econômica global indica riscos decrescentes ao invés de crescentes, e isso pode fazer os preços do metal recuarem no médio prazo, que vão depender do "sentimento do mercado e das posições futuras".