O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -15,5 em fevereiro para -14,9 em março, segundo dados preliminares da Comissão Europeia. O resultado veio marginalmente acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a -15,0.

Mesmo com a alta, a confiança do consumidor na zona do euro continua "bem abaixo" da média a longo prazo, disse a Comissão Europeia.