Enel mais que dobra lucro líquido em 2023, para 3,44 bilhões de euros

O lucro líquido da Enel mais do que duplicou no ano passado, apesar do declínio nas receitas devido aos preços mais baixos que em 2022, quando os mercados de energia saltaram após o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. A empresa de energia com sede em Roma reportou nesta quinta-feira, 21, um lucro líquido de 3,44 bilhões de euros em 2023, ante 1,68 bilhão de euros em 2022.

Já o lucro líquido em termos ajustados - ou "rendimento ordinário líquido" - aumentou quase 21% para 6,51 bilhões de euros.

A Enel tinha como objetivo atingir um rendimento ordinário líquido entre 6,4 bilhões e 6,7 bilhões de euros.