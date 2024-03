Governo do Japão promete seguir trabalhando com BoJ para derrotar a deflação

O governo japonês vai continuar trabalhando de perto com o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) para ajustar suas políticas de forma flexível e derrotar a deflação, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira, 22. O governo prometeu também "mobilizar todos as formas possíveis de políticas para transformar a economia em uma nova economia voltada para o crescimento", diz o documento mensal, elaborado pelo escritório do gabinete japonês.

O relatório vem dias após o BoJ elevar juros pela primeira vez em 17 anos, após a inflação doméstica se manter acima da meta oficial de 2% por mais de um ano e trabalhadores sindicalizados garantirem o maior aumento salarial desde 1991.

Ainda de acordo com o documento, o governo e o BoJ irão promover a "conscientização generalizada" do público de que o Japão não voltará ao período de deflação.