Previsão da Fazenda e do Planejamento para Selic acumulada em 2024 passa de 9,8% para 9,63%

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento atualizaram nesta sexta-feira, 22, mais indicadores da grade de parâmetros macroeconômicos utilizados nos cálculos da execução orçamentária de 2024. Os dados estão no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 1º bimestre, divulgado nesta sexta.

A equipe econômica reduziu a projeção para a Selic acumulada em 2024 de 9,80% para 9,63%. Na última reunião, nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu novamente a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

Já a projeção para o câmbio médio de 2024 passou de R$ 5,03 para R$ 4,94.

A previsão para a alta da massa salarial nominal saiu de 8,46% para 9,84%.

Já a estimativa para o preço médio do barril de petróleo no mercado internacional foi de US$ 82,34 para US$ 80,70.

Na quinta-feira, 21, a equipe econômica divulgou a nova projeção para o crescimento da economia neste ano, que foi mantida em 2,2%%. A projeção oficial para a inflação medida pelo IPCA passou de 3,55% para 3,50%, enquanto a estimativa para o INPC - utilizado para a correção do salário mínimo - foi mantida em 3,25%.