Latam Brasil amplia em 20% voos de 28 rotas para atender demanda aquecida

A partir de abril, a Latam Brasil vai ampliar em 20% o número de voos operados em 28 rotas domésticas. O aumento, que representa 165 voos a mais por semana, tem como objetivo atender a demanda aquecida no País.

Os Estados com os maiores aumentos, excluindo São Paulo e Distrito Federal, onde estão os hubs da Latam no Brasil, são Rio de Janeiro e Espírito Santo, ambos com 21 novos voos semanais. Na sequência, aparecem Santa Catarina, com 19, Minas Gerais e Paraná (16), e Ceará (14).

O incremento inclui o investimento na nova rota Congonhas-Caxias do Sul, que será inaugurada no início de abril com 5 voos semanais, e retomada da rota Vitória-Rio de Janeiro/Galeão, com 2 voos diários.

"O aumento da demanda e a sustentabilidade da nossa operação nos permite esse aumento de voos para beneficiar quem ainda precisa programar neste ano a sua viagem a negócios ou a lazer", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

Demanda aquecida

A Latam registrou alta de 8% na operação no território nacional em 2023 na comparação com 2022. Para atender essa demanda, 15 dos 17 novos aviões recebidos pelo Grupo Latam no último ano foram direcionados para a operação brasileira da companhia.

A Latam prevê a chegada de mais aviões e crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no Brasil em 2024 ante 2023. Ao longo do ano, a companhia vai adicionar mais de 3 milhões de assentos no País.