Louis Dreyfus Company assina acordo para aquisição da Cacique

A Louis Dreyfus Company (LDC) e a Companhia Cacique de Café Solúvel (Cacique) anunciaram nesta terça-feira, 26, que as empresas assinaram um acordo vinculativo para a aquisição de 100% das ações da Cacique pela LDC. O valor do negócio não foi informado pelas empresas no comunicado.

A Cacique é considerada uma das maiores produtoras, processadoras e exportadoras independentes de café solúvel do mundo em termos de volume, com atividades em mais de 70 países.

A companhia tem dois ativos de processamento no Brasil (Londrina - PR e em Linhares - ES) e um total de cerca de 1.000 funcionários.

O CEO da LDC, Michael Gelchie, disse na nota: "Este desenvolvimento está alinhado com a estratégia da LDC de diversificar os fluxos de receita por meio de linhas de produtos de valor agregado - neste caso, acelerando a expansão dos negócios de café solúvel da LDC, iniciada recentemente no Vietnã com a operação de café solúvel liofilizado da joint venture iLD Coffee Vietnam, para posicionar a LDC entre os maiores produtores de café solúvel do mundo."

"Esta aquisição expandirá ainda mais os negócios da LDC no Brasil, onde o Grupo atua há mais de 80 anos, complementando nossas operações de comercialização de café verde existentes no País", acrescentou o Head Global de Café da LDC, Ben Clarkson.

O acordo está sujeito a aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento.