Haddad: Lula já declarou que atuará como controlador em relação a investimentos da Petrobras

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em entrevista à CNN gravada na terça-feira e exibida na íntegra nesta quarta-feira, 27, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tanto em relação à política de preços e de investimentos da Petrobras, irá atuar como controlador para que a empresa, por exemplo, invista mais em plano de transformação ecológica.

A avaliação do ministro é de que direcionar investimentos da Petrobras, como no exemplo da transformação ecológica, não lhe parece uma intervenção na estatal.

Questionado sobre outras estatais, ele mencionou que, no caso da Eletrobras, discutir a representação da União no conselho não é anormal e também não configura intervenção.

Em trecho de entrevista à CNN já divulgado, Haddad mencionou que o papel da Pasta é de colaborar para um bom ambiente de negócios no País, o que inclui apaziguar os ânimos do mercado quando há ruídos sobre ações do governo com estatais.