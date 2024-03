Rumo tem lucro líquido de R$ 1 Mi no 4º trimestre de 2023

A Rumo registrou lucro líquido de R$ 1 milhão no quarto trimestre de 2023, queda de 99,6% em relação aos R$ 243 milhões registrados no mesmo período de 2022. No ano, a cifra cresceu 40,5%, para R$ 722 milhões.

No release de resultados, a companhia destaca que, no quarto trimestre de 2022, o lucro líquido foi beneficiado em razão de eventos extraordinários e não recorrentes, com destaque para o ganho de capital na alienação da EPSA.

Entre outubro e dezembro, o Ebitda da companhia somou R$ 1,207 bilhão, recuo anual de 12,2%. No acumulado de 2023, chegou a R$ 5,650 bilhões, 24,6% maior do que um ano antes. Em bases comparáveis, em função da venda dos terminais T16 e T19 realizada no quarto trimestre de 2022, o crescimento foi de 42% no trimestre e 31% no ano.

A receita operacional líquida da companhia atingiu R$ 2,616 bilhões nos últimos três meses do ano passado, 17,8% acima do mesmo período de 2022. No acumulado de 2023, o crescimento foi de 11,1%, para R$ 10,938 bilhões.

Os custos fixos e despesas gerais e administrativas cresceram 17% no trimestre, com impacto de aproximadamente R$ 35 milhões por gastos de remediação dos incidentes de segurança pública, recolha e destinação de resíduos de produtos e limpeza de lastro, além de maiores gastos com manutenção e outras despesas de natureza fixa.

Já o capex da companhia ficou em R$ 1,221 bilhão no trimestre, alta anual de 65%. Em 12 meses, a cifra atingiu R$ 3,737 bilhões, 37,5% a mais do que em 2022.