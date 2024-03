Juros terminam em alta, com mercado de olho em BC e cautela pré-feriado

Os juros futuros terminaram a sessão desta sexta-feira, 28, com viés de alta, embora o movimento seja comportado frente ao visto no câmbio e nos Treasuries hoje. A percepção de analistas é de que as taxas já haviam incorporado nos últimos dias um cenário mais conservador, corroborado por dados e pelas comunicações do Banco Central hoje.

Agentes do mercado viram, hoje, alguma tendência em ficarem mais conservadores por causa do front externo amanhã. Apesar de não haver negócios nem aqui nem nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursa e o Departamento do Comércio informa a inflação ao consumidor medida pelo PCE.

O DI para janeiro de 2025 subiu de 9,907% no ajuste de ontem para 9,920%. O janeiro 2026 saía de 9,891% para 9,900%. O janeiro 2027 passava de 10,142% para 10,160%. E o janeiro 2029 avançava de 10,638% para 10,670%.

No segmento futuro, o dólar para maio subiu a R$ 5,0370, valorização de 0,69%. O giro foi forte, de quase US$ 32 bilhões, uma vez que o contrato hoje passou a ser o mais líquido.