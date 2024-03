Sam Bankman-Fried é condenado no EUA a 25 anos de prisão por caso da FTX

Sam Bankman-Fried foi condenado nesta quinta-feira, 28, nos EUA por seu papel no colapso da bolsa de criptomoedas FTX em 2022. O juiz do Distrito Sul de Nova York, Lewis Kaplan, o condenou a 25 anos de prisão por fraudar clientes e investidores.

O juiz Kaplan disse que as perdas para as vítimas ultrapassaram US$ 550 milhões, o que era o limite máximo da faixa dada pelas diretrizes federais de condenação. As perdas para os investidores foram de US$ 1,7 bilhão, os credores da Alameda perderam US$ 1,3 bilhão e os clientes da FTX perderam US$ 8 bilhões, afirmou Kaplan.

O juiz Kaplan disse que Bankman-Fried cometeu adulteração de testemunhas antes de ser detido sob custódia, comunicando-se com o ex-consultor geral da FTX. Ele também cometeu perjúrio quando testemunhou falsamente que não tinha conhecimento de que a Alameda gastava depósitos de clientes da FTX antes do outono de 2022, disse Kaplan.

Em 15 de março, os promotores federais recomendaram que Bankman-Fried, hoje com 32 anos, recebesse uma pena de prisão de 40 a 50 anos. Essas recomendações salientavam que enviá-lo para a prisão perpétua era injustificado devido à sua idade, apesar da gravidade dos seus crimes. Separadamente, o departamento federal de liberdade condicional recomendou uma sentença de 100 anos.

Os advogados do ex-magnata da criptografia recomendaram no final de fevereiro uma pena de prisão não superior a seis anos e meio. A defesa alegou que clientes e credores serão "recuperados" e "nunca houve perdas", porque "o dinheiro sempre esteve disponível". A defesa argumentou anteriormente que houve dano "zero" aos investidores, clientes e credores por razões semelhantes. F