ONS inicia redução na vazão das hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) iniciou as manobras para reduzir gradualmente o uso de água nas hidrelétricas Jupiá, que pertence à CTG, e Porto Primavera, da Auren, após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) aprovar as medidas.

De acordo com o ONS, as manobras começaram na sexta-feira, 29 de março, e a previsão é de que Porto Primavera alcance a vazão mínima próxima de 3.900 metros cúbicos por segundo (m?/s) já na quarta-feira, 3 de abril.

A decisão sobre a redução nas vazões foi tomada na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) do início de março, e tem como objetivo preservar água na cascata do Rio Paraná e no lago de Furnas e Peixotos, no Sul de Minas Gerais.

Ontem, 30, os níveis de água armazenados no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, onde ficam as duas usinas, estavam com 68,99% da capacidade. O Sul tinha 67,12%, o Nordeste, 72,58%, e o Norte, 94,95%.