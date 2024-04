Haddad diz estar confiante de que reequilíbrio de contas públicas acontecerá em prazo curto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 2, estar confiante de que o Brasil deve alcançar o reequilíbrio das contas públicas no curto prazo. "Estamos confiante de que o reequilíbrio das contas públicas acontecerá no curto prazo", disse o ministro, ao participar do 10º Brazil Investment Forum, do Bradesco BBI.

Ele disse ainda que, na semana que vem, sairá a medida do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o mercado secundário de títulos imobiliários.

"O crédito imobiliário é muito baixo no Brasil e o crédito imobiliário foi o que impulsionou os países de renda média", afirmou Haddad.