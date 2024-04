O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar nesta terça-feira, 2, durante o 10º Brazil Investiment Forum, do Bradesco BBI, que vê o cenário desafiador do lado fiscal por tudo o que aconteceu no ano de 2022.

Ele também repetiu que quer caminhar com passos firmes no sentido das sustentabilidade fiscal, social e ambiental. "Queremos passos firmes na direção da sustentabilidade fiscal, social e ambiental", disse.