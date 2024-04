Para FMI, economia dos EUA está realmente em uma 'situação razoável'

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que os Estados Unidos estão em uma "situação razoável" a despeito do aumento da dívida do país. "O que é importante é que o crescimento nos Estados Unidos esteja associado ao aumento da produtividade, o que não acontece em muitos outros países", afirmou ela, mencionando, por exemplo, os países emergentes, durante debate realizado pelo Center for Global Development (CGD), em Washington DC, nesta terça-feira. "Portanto, por esta razão, pensamos que a economia dos EUA está realmente numa situação razoável", acrescentou.

Apesar disso, Georgieva fez um alerta aos países: todos devem observar os seus níveis de endividamento.

Segundo ela, as economias precisam ter em seus horizontes estratégias para baixar a dívida e eliminar gastos extras feitos durante a pandemia para sustentar a travessia da crise.

Ao falar sobre a produtividade, a diretora-gerente do FMI voltou a reforçar a divergência "bastante significativa" entre economias avançadas e emergentes, motivada por diversas razões. "Nos Estados Unidos, vemos os salários a subir, mas a produtividade a subir ainda mais e isso é bom para a economia", concluiu.