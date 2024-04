Relações comerciais: secretária do Tesouro dos EUA viajará para a China amanhã

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, viaja amanhã para a China, onde deve permanecer até 9 de abril, para uma série de reuniões diplomáticas para estreitar as relações comerciais entre os dois países.

Durante os seus compromissos na China, a secretária deve pressionar os homólogos chineses sobre práticas comerciais injustas, segundo nota do Tesouro, além de buscar expandir a cooperação bilateral no combate ao financiamento ilícito de atividades criminosas como tráfico de substâncias e fraude financeira.

Na viagem, ela se reunirá com o presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, e com o primeiro-ministro chinês Li Qiang, além de outras autoridades como o prefeito de Pequim, Yin Yong, e o ex-vice-primeiro-ministro da China, Liu He.