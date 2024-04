Coletiva do BC sobre nota do setor externo será nesta quinta às 14h30

O Banco Central informou na manhã desta quinta-feira, 4, que a coletiva de imprensa para detalhar as estatísticas do setor externo de fevereiro ocorrerá às 14h30. A coletiva será dada pelo chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha. O documento será divulgado às 8h30, como de costume. Na sexta, 5, a coletiva sobre as Estatísticas Fiscais acontecerá no horário normal, 10h30, assim como a divulgação da nota (8h30). As publicações normalmente ocorrem na última semana do mês, mas, devido à operação-padrão dos servidores do BC, foram adiada novamente este mês.