Moody's reafirma rating Aaa da União Europeia com perspectiva estável

A Moody's reafirmou os ratings da União Europeia (UE) de emissor de longo prazo em Aaa, a nota Aaa para dívida sênior não garantida, a nota (P)Aaa para o rating dos títulos não garantidos do programa MTN e outros ratings de curto prazo (P)P-1 e P-1. A perspectiva seguiu estável.

A ação, segundo a Moody's, reflete forte apoio financeiro e político ao bloco por parte dos governos dos Estados-membros, que também possuem notas altas na escala da agência de avaliação de crédito. A decisão é respaldada ainda pela força do quadro institucional e financeiro que sustenta as operações e pela expectativa da Moody's de que a UE continuará a ter acesso a grandes volumes de financiamento em condições favoráveis para apoiar a implementação do Fundo de Recuperação e Resiliência e de outros programas de financiamento importantes.

Em relatório divulgado nesta sexta-feira, a Moody's citou ainda que os riscos associados ao aumento dos empréstimos à Ucrânia devem continuar a ser geridos com prudência.