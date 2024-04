Balança comercial tem superávit de US$ 2,877 bilhões na 1ª semana de abril

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,877 bilhões na primeira semana de abril, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O saldo positivo foi resultado de exportações de US$ 7,686 bilhões e importações de US$ 4,809 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 21,956 bilhões, com exportações totalizando US$ 85,958 bilhões e importações, US$ 64,003 bilhões.

Pela média diária, as exportações registradas na primeira semana de abril registraram alta de 2,1% na comparação com a média diária de abril de 2023. Já em relação às importações, houve queda de 9,6% na mesma base de comparação em relação à média diária.

Com relação às exportações, no desempenho na primeira semana de abril na comparação com igual mês do ano passado, pela média diária, foi verificada queda de 16,2% em Agropecuária; alta de 38,6% em Indústria Extrativa; e crescimento de 1,2% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações, no mesmo período de comparação, o desempenho dos setores pela média diária foi de alta de 16,9% em Agropecuária; queda de 58,7% em Indústria Extrativa; e queda de 4,8% em produtos de indústria da transformação.