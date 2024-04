A Sabesp comunicou que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou a companhia a aplicar o índice de reajuste de 6,4469% sobre as tarifas vigentes.

As novas tabelas tarifárias serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passarão a vigorar a partir de 10 de maio de 2024, segundo comunicado na companhia.