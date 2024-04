IPCA de março sobe 0,16% ante alta de 0,83% em fevereiro, mostra IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou março com alta de 0,16%, ante uma elevação de 0,83% em fevereiro, informou nesta quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou quase no piso do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. Eles previam um aumento entre 0,15% e 0,42%, com mediana positiva de 0,24%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 1,42%.

O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 3,93%, resultado inferior à mediana das projeções (de 4,01%). O intervalo de estimativas ia de 3,81% a 4,51%.