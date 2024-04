Nos Estados Unidos, CPI e núcleo sobem 0,4% em março ante fevereiro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho. O resultado superou a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,3%.

Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, também avançou 0,4% na comparação mensal de março, vindo igualmente acima do consenso do mercado, de ganho de 0,3%.

Na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 3,5% em março, acelerando frente ao aumento de 3,2% de fevereiro. Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 3,8% no mês passado, repetindo a variação de fevereiro.

As leituras anuais do CPI em março vieram acima das expectativas, de alta de 3,4% do índice cheio e de aumento de 3,7% do núcleo.