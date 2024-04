Embraer firma dois acordos de cooperação com chilena Enaer

A Embraer anunciou nesta quinta-feira, 11, dois acordos de cooperação industrial e de serviços com a Empresa Nacional Aeronáutica do Chile (Enaer), que envolvem as aeronaves de defesa A-29 Super Tucano e o C-390 Millennium, além dos aviões comerciais da companhia. A parceria ampliará a rede de fornecedores e serviços da Embraer no Chile e contribuirá com a integração das indústrias aeroespaciais dos dois países sul-americanos.

Em nota, a fabricante brasileira explica que a empresa chilena iniciará a fabricação de componentes e será designada como centro de manutenção para as 22 unidades do A-29 Super Tucano da Força Aérea do Chile. O acordo está vinculado à ampliação da frota de A-29 Super Tucano em operação no país. Além disso, a cooperação pretende ampliar tanto o papel da Enaer como fornecedora quanto a presença da Embraer no Chile.

"Esses acordos representam a retomada dos laços comerciais entre as empresas. A nova etapa que começa hoje nos permite olhar para o futuro com muito mais otimismo para enfrentar, em ambos os países, os desafios da indústria aeroespacial em um mundo cada vez mais dinâmico", diz Henry Cleveland, diretor-executivo da Enaer.

Para Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, esse contrato impulsionará investimentos recíprocos na indústria aeroespacial tanto do Brasil como do Chile. "Nosso objetivo é aprofundar ainda mais a nossa relação e ampliar tanto a cooperação quanto investimentos mútuos. Isso contempla não somente o A-29 Super Tucano, mas também outros programas, como C-390 Millennium, por exemplo", afirma.