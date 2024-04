Lucro da BlackRock cresce 36% e atinge US$ 1,57 bilhão no 1º trimestre

A BlackRock teve lucro líquido de US$ 1,57 bilhão no primeiro trimestre de 2024 (ou US$ 10,48 por ação), 36% maior do que o ganho de US$ 1,16 bilhão obtido no mesmo período do ano passado, segundo balanço financeiro divulgado nesta sexta-feira, 12. Com ajustes, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 9,81, acima do consenso da FactSet, de US$ 9,39.

A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 11% em comparação a um ano antes, a US$ 4,73 bilhões.

No fim de março, a BlackRock tinha US$ 9,09 trilhões em ativos sob sua administração, ante cerca de US$ 10 trilhões em dezembro.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação da BlackRock avançava 2,5% às 7h15 (de Brasília).