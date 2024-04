China: PBOC mantém juros de linha de empréstimos de médio prazo (MLF) de 1 ano em 2,5%

O Banco do Povo da China (PBoC) manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo - conhecida como MLF - de um ano inalterada em 2,5% ao ano, ao fazer uma injeção de liquidez de 100 bilhões de yuans (US$ 13,82 bilhões) nesta segunda-feira, 15. O PBoC também injetou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões) em liquidez por meio de acordos de recompra inversa de sete dias, com a taxa de juros inalterada em 1,8% ao ano. A manutenção das taxas sinaliza que os juros de referência da China não devem sofrer alterações neste mês. *Com informações do Dow Jones Newswires.