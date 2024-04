U.S. Bancorp tem queda no lucro para US$ 1,319 bi e na receita para US$ 6,72 bi mo 1º tri

O U.S. Bancorp informou nesta quarta-feira, 17, lucro líquido de US$ 1,319 bilhão e lucro por ação (EPS) de US$ 0,78 no primeiro trimestre de 2024. Os resultados representam uma queda no comparativo com igual período de 2023, quando o banco regional norte-americano obteve lucro líquido de US$ 1,698 bilhão e EPS de US$ 1,04.

Em termos ajustados, o EPS foi de US$ 0,90, superando projeção da FactSet, de US$ 0,88.

Já a receita sofreu declínio anual de 6,4% no trimestre, a US$ 6,72 bilhões, mas ficou ligeiramente acima do consenso da FactSet, de US$ 6,71 bilhões.

Após o balanço, a ação do U.S. Bancorp caía 3% no pré-mercado em Nova York por volta das 10h15 (de Brasília).