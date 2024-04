Construtora quer erguer prédio residencial mais alto do mundo em Balneário Camboriú

A construtora catarinense FG Empreendimentos planeja erguer uma torre residencial de cerca de 500 metros de altura na cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Se o plano se concretizar, o edifício, que receberá o nome de Triumph Tower, deverá se tornar o prédio residencial mais alto do mundo.

O título atualmente é do Central Park Tower, em Nova York, com 472 metros de altura, de acordo com o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano, em português), uma organização sem fins lucrativos que cataloga as maiores edificações do mundo.

O Triumph Tower será erguido em um terreno pertencente ao empresário Luciano Hang, da Havan. Apesar de ser proprietário do terreno, ele não tem relação direta com as obras e projetos, nem com as decisões da construtora.

Procurada, a FG Empreendimentos informou apenas que o lançamento da torre residencial será no segundo semestre, ainda em data a definir. A empresa não divulgou mais detalhes do projeto.

Um estudo de impacto da vizinhança sobre o Triumph Tower protocolado na prefeitura de Balneário Camboriú indica que o arranha-céu será erguido em uma área de 5.916 metros quadrados, na altura do número 4.466 da Avenida Atlântica, no Centro da cidade.

Ele será vizinho de outros arranha-céus: ficará a cerca de 500 metros de distância do One Tower, prédio residencial mais alto do Brasil, também da FG Empreendimentos.

Com 290 metros de altura, o One Tower também foi erguido num terreno que pertencia ao empresário Luciano Hang e foi entregue em dezembro de 2022. A Avenida Atlântica também é endereço do Boreal Tower, residencial com 241 metros de altura, que fica no número 684 da via.

O documento, feito pela consultoria Koeddermann, ainda prevê que a torre única do Triumph Tower tenha 140 pavimentos e 134.036,21 metros quadrados de área construída. Estão previstos 233 apartamentos residenciais, salas comerciais destinadas à atividade gastronômica e de eventos, além de 842 vagas de garagens privativas dos moradores, distribuídas em seis pavimentos de garagens, e 126 vagas destinadas a estacionamento público, também em pavimentos inferiores.

O prédio ainda deverá ter quatro lajes destinados ao lazer, incluindo até uma pista de kart no oitavo andar. Pelos cálculos do estudo, serão investidos mais de R$ 323 milhões. O documento estima que a obra deve empregar cerca de 300 trabalhadores, ficando pronta em sete anos e meio.

O estudo de impacto da vizinhança é um documento elaborado por técnicos diversos, tais como engenheiros, advogados e arquitetos, e é fundamental em um processo de aprovação de qualquer empreendimento de grande porte.

Ele é avaliado pelas autoridades competentes e, após análises, o órgão responsável (geralmente técnicos de um departamento ou uma secretaria municipal) estabelece quais contrapartidas o empreendimento precisa fazer para ser aprovado e sua construção começar.

Procurada, a prefeitura de Balneário Camboriú não informou, até a publicação do texto, se o projeto em tramitação já foi aprovado ou não.

Gigantes

O prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros de altura - porém, embora possua unidades residenciais, esse não é o uso predominante da estrutura, já que a maior parte é ocupada por escritórios e hotel. Por isso, o título de edifício mais alto do planeta com uso predominante para habitação fica com o Central Park Tower, em Nova York, que tem 472 metros.

Dos 10 prédios residenciais mais altos do mundo, cinco estão em Dubai, segundo o Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano. Outros três ficam nos EUA e a lista é complementada por edifícios para moradia na Rússia e em Abu Dhabi.

No Brasil, oito dos 10 prédios residenciais mais altos foram construídos em Balneário Camboriú. Veja abaixo as listas de prédios residenciais mais altos do mundo e do Brasil.

Ranking: prédios residenciais mais altos do mundo

1. Central Park Tower (Nova York): 472 metros

2. 111 West 57th Street (Nova York): 435 metros

3. Marina 101 (Dubai): 435 metros

4. 23 Marina (Dubai): 392 metros

5. Burj Mohammed Bin Rashid (Dubai): 381 metros

6. Elite Residence (Dubai): 380 metros

7. Il Primo Tower (Dubai): 356 metros

8. The Torch (Dubai): 352 metros

9. Neva Towers 2 (Moscou): 345 metros

10. 875 North Michigan Avenue (Chicago): 344 metros

Ranking: prédios residenciais mais altos do Brasil

1. One Tower (Balneário Camboriú): 290 metros

2. Yachthouse by Pininfarina Tower 1 (Balneário Camboriú): 280 metros

3.Yachthouse by Pininfarina Tower 2 (Balneário Camboriú): 280 metros

4. Infinity Coast Tower (Balneário Camboriú): 235 metros

5. Epic Tower (Balneário Camboriú): 191 metros

6. Copenhagen (Balneário Camboriú): 190 metros

7. Tour Geneve (João Pessoa): 182 metros

8. Kingdom Park Residence (Goiânia): 181 metros

9. Millennium Palace (Balneário Camboriú): 177 metros

10. New York Apartments (Balneário Camboriú): 176 metros