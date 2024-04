Dirigente do BoJ prega cautela com juros e diz que inflação no Japão ainda não está muito forte

Dirigente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Asahi Noguchi disse que a instituição tem de proceder com cuidado com novas mudanças na política monetária, uma vez que a inflação doméstica ainda não está muito forte. "Espera-se que o ritmo de ajustes em nossa taxa básica de juros seja incomparavelmente mais lento do que os exemplos recentes de outros grandes bancos centrais", disse Noguchi em discurso nesta quinta-feira, 18.

Ele disse que levará mais algum tempo até que a inflação subjacente atinja e permaneça em torno da meta de 2% do BoJ.

Noguchi votou contra o aumento dos juros de curto prazo na última reunião de política monetária, em março, quando o BoJ subiu as taxas pela primeira vez em 17 anos e encerrou a política de juros negativo e a de controle da curva de rendimentos (YCC, na sigla em inglês).

À época, ele argumentou que o BC japonês deveria evitar dar fim aos dois instrumentos ao mesmo tempo e examinar com mais cuidado o ciclo virtuoso de salários e preços. Fonte: Dow Jones Newswires.