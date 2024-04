Knot: BCE está mais confiante no processo de desinflação, mas haverá 'solavancos'

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot afirmou que a instituição está "cada vez mais confiante no processo de desinflação que temos visto". Ao mesmo tempo, ele disse esperar que haverá idas e vindas, nessa trajetória, por questões como fatores técnicos. "Mas estamos confiantes de que o quadro geral é de desinflação", disse ele, durante entrevista à Bloomberg TV.

Knot afirmou que não apoiaria um corte de juros em junho apenas se os "solavancos" que ele já espera se mostrarem maiores que o previsto. O dirigente também reafirmou a dependência dos dados e disse que o BCE não irá se comprometer a priori com qualquer cronograma para os juros.

O também presidente do BC da Holanda disse que um eventual choque do petróleo seria avaliado. Ele considera agora improvável que isso se materialize e se dissemine por outros setores, com efeitos na inflação, mas acrescentou que é algo a ser monitorado.