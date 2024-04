Bolsas NY fecham mistas e Nvidia cai 10%; S&P e Nasdaq têm maior sequência negativa desde 2022

Os principais índices acionários de Nova York tiveram comportamentos divergentes nesta sexta-feira. O Dow Jones teve apoio de empresas do setor financeiro e conseguiu se segurar no azul, mas os demais índices foram duramente penalizados pelo tombo de 10% da Nvidia.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,56%, aos 37.986,40 pontos, mas o S&P 500 perdeu 0,88%, aos 4.967,23 pontos; e o Nasdaq recuou 2,05%, aos 15.282,01 pontos. S&P 500 e Nasdaq tiveram o sexto dia de queda consecutivo, maior sequência negativa desde outubro de 2022, de acordo com a CNBC. Na semana, o Dow Jones subiu 0,01%, enquanto S&P 500 baixou 3,05% e o Nasdaq cedeu 5,52%. Foi a pior semana para o Nasdaq desde novembro de 2022.

No topo do Dow, American Express saltou 6,23%, após ter ampliado lucro no primeiro trimestre, em meio ao aumento nos gastos com cartões de crédito. Entre os bancos, JPMorgan avançou 2,51% e Bank of America saltou 3,35%.

Na outra ponta, Netflix despencou 9,09%, um dia após ter projetado receita aquém do esperado. Já Nvidia desabou 10,00%, à medida que investidores questionam se as gigantes do setor conseguirão cumprir as otimistas expectativas por vendas de chips semicondutores. A gigante perdeu mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado, de acordo com o site Companies Market Cap. Na esteira, AMD perdeu 5,44%, Intel cedeu 2,40% e Broadcom cedeu 4,31%.

O movimento se desenrolou sobre o pano de fundo de renovadas incertezas geopolíticas, depois de uma ataque contra o Irã que foi atribuído a Israel. "A notícia levantou receios de que o conflito se agravará ainda mais, especialmente porque o Irã disse que responderia a qualquer ataque", escreveu o Deutsche Bank Research.

Há ainda os contínuos temores de que os juros tenham que seguir restritivos por mais tempo para controlar os preços nos EUA. O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou hoje que os progressos no combate à inflação estagnaram no começo deste ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires