Criptomoeda: bitcoin se recupera de tombo pós-ataque de Israel ao Irã e avança antes de halving

O bitcoin se recuperou e avançava no final da tarde desta sexta, 19, após ter despencado na esteira do ataque de ao Irã atribuído a Israel durante a madrugada. Investidores se posicionaram para a conclusão do halving, processo que cortará a metade a remuneração pela mineração da criptomoeda.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin subia 1,86%, a US$ 64.281,80, e o ethereum ganhava 0,65%, a US$ 3.076,89, de acordo com a Binance.

No começo da madrugada, os criptoativos tiveram uma deterioração generalizada e o bitcoin chegou a perder a marca de US$ 60 mil. O movimento respondeu aos primeiros relatos de explosões no Irã, que depois foram atribuídas a uma ofensiva de Israel. A investida seria uma retaliação pelo ataque iraniano ao país rival no último final de semana.

Apesar disso, o susto inicial se dissipou e as moedas digitais gradativamente se recuperaram nas horas seguintes. Afinal, não houve danos significativos e a expectativa é de que o conflito fique contido, pelo menos por enquanto.

Com a geopolítica de volta ao segundo plano, as especulações sobre o halving voltaram a apoiar os preços das moedas virtuais. O fenômeno quadrienal reduzirá a recompensa pela mineração na blockchain de 6,25 para 3,125 bitcoins.

Para a Itaú Asset, o evento representa uma "oportunidade de ouro" para investidores. Segundo a instituição, a recente aprovação do ETF à vista de bitcoin amplifica os potenciais efeitos positivos. "O desenvolvimento do mercado promete ampliar o acesso e a distribuição do ativo ainda antes do evento do halving, funcionando como um catalisador para a sua valorização", afirma, em relatório.