Roberto Campos Neto comenta sobre incador da inflação de serviços no Brasil, confira

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que o Brasil registrou duas ou três leituras ruins na inflação de serviços. Ele reforçou, no entanto, que o último dado foi uma "boa surpresa", mas repetiu que a autoridade monetária não reage apenas a um número. "Mas é importante olhar a média, os números estão convergindo para o que é razoável", disse.

Campos Neto participa de uma reunião com investidores em Washington. Durante sua apresentação, ele afirmou que a atividade tem continuamente surpreendido no Brasil e que o mercado de trabalho aquecido já surpreende há um longo tempo. Apesar do cenário, Campos Neto afirmou que as expectativas de inflação têm caído para 2024 e em horizontes mais longos. Em relação ao patamar dos juros no Brasil, ele avaliou que são altos, mas ainda menores do que os que o País já teve no passado.

Campos Neto também avaliou que a dívida pública nos países ainda está em patamar elevado, com efeito na liquidez. Ele citou, por exemplo, que o custo de rolagem da dívida está muito maior nos Estados Unidos. Já nos países de baixa renda, a situação dificulta o acesso a financiamentos.