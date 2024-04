Governo cria ProCred 360 com juros fixados em Selic + 5% ao ano e período de carência

O governo federal divulgou detalhes do programa que está lançando nesta segunda-feira, 22, para estimular o acesso ao crédito, com ações voltadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e às micro e pequenas empresas, denominado "Acredita". A Medida Provisória, a ser assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cria o ProCred 360, iniciativa que estabelece condições especiais de taxas e garantias por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para operações destinadas a MEIs e microempresas com faturamento anual limitado a R$ 360 mil.

De acordo com o Palácio do Planalto, o ProCred 360 oferecerá taxas de juros fixadas em Selic + 5% ao ano. Além disso, permite o pagamento de juros no período de carência.

Já para as empresas com faturamento de até R$ 300 milhões, a medida reduz os custos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), com 20% de redução do Encargo por Concessão de Garantia (ECG).