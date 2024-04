Guimarães: Tem equipe da Fazenda e da relatora pacificando texto do Perse

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse nesta segunda-feira, 22, pouco que a equipe econômica e a relatora do projeto de lei que prevê a reformulação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), deputada Renata Abreu (Podemos-SP), estão pacificando o texto. A ideia é votar amanhã a matéria em plenário da Câmara.

A declaração à imprensa foi dada após reunião de líderes da Câmara com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Guimarães afirmou que o ponto central para o governo no Perse é concluir o programa até 2026. Já em relação à reforma tributária, ele reforçou que os projetos de lei complementar vão ser encaminhados ao Congresso na quarta-feira, 24.