Malásia habilita 4 frigoríficos do Brasil para exportação de carne de frango halal

A Malásia habilitou mais quatro frigoríficos brasileiros para exportarem carne de frango halal ao país, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O governo brasileiro foi comunicado do aval às plantas industriais pelo Departamento de Serviços Veterinários (DVS) e pelo Departamento de Desenvolvimento Islâmico (Jakim) da Malásia.

Segundo o ministério, o anúncio vem após uma auditoria e missão realizadas pelas autoridades sanitárias malaias a frigoríficos do Brasil entre outubro e novembro do ano passado. Com a nova leva de habilitações, o número de frigoríficos brasileiros aptos a exportar para o mercado malaio passou de três para sete.

O ministério não detalhou as empresas autorizadas, mas disse que foram habilitadas plantas no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

De acordo com a pasta, a Malásia é reconhecida por normas rigorosas de qualidade especialmente para produtos halal, aqueles que seguem os preceitos islâmicos.

Em 2023, o Brasil exportou mais de 13,6 mil toneladas de carne de frango halal para a Malásia, gerando receita de US$ 20 milhões, conforme dados da pasta. A previsão da pasta é que o volume de carne de frango brasileiro exportado ao país possa dobrar com as novas plantas habilitadas.

"Esse avanço é estratégico para o setor agropecuário brasileiro e demonstra a capacidade do país de atender a mercados altamente exigentes, mantendo-se fiel aos padrões internacionais de qualidade e segurança alimentar. A expansão das exportações para a Malásia também deve impulsionar a economia local, gerando mais empregos e oportunidades no setor", disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Roberto Perosa, na nota.