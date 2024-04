Novartis supera estimativas de lucro e receita e eleva projeções

A Novartis teve lucro operacional básico - que exclui itens excepcionais - de US$ 4,54 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 16% em relação ao ano passado. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam alta menor, a US$ 4,245 bilhões.

A receita da farmacêutica suíça subiu a US$ 11,83 bilhões no período entre janeiro e março, de US$ 10,80 bilhões no ano passado, também acima da projeção da Visible Alpha, de US$ 11,38 bilhões.

Segundo a empresa, o forte crescimento das vendas do medicamento para o coração Entresto e do tratamento para a psoríase Cosentyx ajudaram a linha superior ao ultrapassarem US$ 1 bilhão em receita trimestral.

Os resultados de lucro e receita excluem o antigo negócio de medicamentos genéricos, a Sandoz, desmembrada em outubro de 2023.

A Novartis também elevou sua projeção para o ano inteiro de 2024 e prevê crescimento de um a dois dígitos porcentuais nas vendas líquidas. Além disso, a farmacêutica anunciou em coletiva de imprensa que pretende abrir novas unidades de produção para o medicamento para câncer de próstata Pluvicto e que espera avanço contínuo das vendas nos EUA ao longo do ano e na Europa no segundo semestre.

Após o balanço, a ação da Novartis chegou a subir mais de 5%, seu maior crescimento porcentual do ano até o momento. Fonte: Dow Jones Newswires