Acionistas da Petrobras decidem em AGO manter Conselho de Administração composto por 11 membros

Os acionistas da Petrobras aprovaram por maioria a manutenção de um Conselho de Administração composto por 11 membros. Este foi o terceiro item da pauta da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas (AGO), que acontece na tarde desta quinta-feira, na sede da estatal, no centro do Rio de Janeiro.

Imediatamente antes, os acionistas aprovaram por maioria a proposta da União para o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários apurados em 2023, além da análise de pagamento da metade restante ao longo de 2024, decisão que deverá ser tomada até o fim do ano.

Com isso, serão pagos em duas parcelas, em maio e junho, um total de R$ 21,9 bilhões de proventos extraordinários, e se deixa aberta a possibilidade de pagamento do restante até o fim de 2024.

O primeiro item da pauta foram as contas e o relatório de administração sobre o exercício de 2023, aprovados por 81,08% dos votos, contra 0,18% de votos contrários e 18,7% de abstenções. Foram aprovadas, conjuntamente, as demonstrações financeiras da companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal da Petrobras referente ao mesmo período.