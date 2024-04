BNP Paribas tem lucro líquido de 3,10 bilhões de euros no 1º trimestre

O BNP Paribas anunciou nesta quinta-feira, 25, que teve lucro líquido de 3,10 bilhões de euros no primeiro trimestre, 2,2% a menos do que o ganho de 3,17 bilhões apurado em igual período de 2023.

Já a receita do banco francês teve leve queda de 0,4% na mesma comparação, para 12,48 bilhões de euros.

Apesar do recuo, o número ficou acima do esperado por analistas consultados pela Factset, de 12,22 bilhões de euros.

O BNP Paribas, maior banco da zona do euro em capitalização de mercado, reafirmou as metas para 2024, de receita 2% superior aos 46,9 bilhões de euros apurados no ano passado e lucro líquido superior aos 11,2 bilhões de euros de 2023.