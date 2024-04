Haddad volta a comparar a reforma tributária ao Plano Real

Para o ministro, a reforma combina elementos da política, da economia e do direito de maneira virtuosa para criar um cenário econômico em que alguns estimam entre 10% e 20% de incremento do PIB nos próximos 20 anos.

"Suponha que seja 10%. Isso significa um crescimento de 0,5% do PIB ao ano a mais do que nós cresceríamos sem a reforma. Então imagina que o Brasil fosse crescer 3% ao ano. Então vai crescer 3,5% durante 20 anos por causa da reforma. Então não é uma coisa, não é um detalhe, não é uma coisa incremental apenas. É uma coisa que pode gerar um ciclo muito importante de desenvolvimento no País", ponderou o ministro.

Ele faz questão de deixar claro que não se trata de uma bala de prata para salvar a economia brasileira. Mas decreta que sem este choque que está sendo dado por meio da reforma tributária o futuro do País estaria comprometido