Klabin tem lucro líquido de R$ 460 milhões no 1º tri; queda é de 64% ante 1º tri de 2023

A Klabin registrou lucro líquido de R$ 460 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa uma queda de 64% ante o mesmo período do ano anterior. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, o resultado foi 24% maior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 25, pela companhia.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 1,652 bilhão, recuo de 15% na comparação anual e perda de 2% no intervalo trimestral.

A receita líquida da Klabin, por sua vez, atingiu R$ 4,430 bilhões no período, o que representa uma retração de 8% ante um ano e queda de 2% no intervalo trimestral.

Em seu release de resultados, a empresa destaca que o primeiro trimestre foi marcado por melhores condições nos principais segmentos de atuação.

"Na celulose, seguiu-se o movimento de recuperação de preços. No kraftliner, o aumento da demanda confirmou a retomada desse mercado iniciada no trimestre passado. No Brasil, as vendas de embalagens de papelão ondulado começaram fortes, puxadas pelo maior consumo de embalagens para os segmentos de alimentos industrializados e laticínios", informou a empresa.

Resultado financeiro

O resultado financeiro da Klabin ficou negativo em R$ 378 milhões no primeiro trimestre, ante R$ 58 milhões positivos no mesmo período de 2023 e R$ 325 milhões negativos nos três meses imediatamente anteriores.

As despesas financeiras, por sua vez, somaram R$ 550 milhões, maior ante os R$ 224 milhões registrados em igual período de 2023 e menor na comparação trimestral, que registrou R$ 554 na época.

Quanto às receitas financeiras, o resultado foi de R$ 209 milhões, queda sequencial de 27% e perda anual de 14%.