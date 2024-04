Bolsas da Ásia fecham em alta após BoJ manter juro; Sydney cai com tombo da BHP

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/04/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após o Banco do Japão (BoJ) deixar sua principal taxa de juros inalterada, levando o iene a renovar mínima em mais de três décadas em relação ao dólar.

O índice acionário japonês Nikkei avançou 0,81% em Tóquio, a 37.934,76 pontos, revertendo parte das fortes perdas do pregão anterior, à medida que o BoJ manteve seu juro básico na faixa de 0% a 0,1%, após elevá-lo pela primeira vez em 17 anos no mês passado.

Em coletiva de imprensa sobre a decisão, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, disse que o BC japonês irá, por enquanto, manter o relaxamento da política monetária, mas poderá voltar a aumentar juros se a inflação subjacente ganhar força. Durante a madrugada, o dólar chegou a ser negociado a 156,82 ienes, atingindo nova máxima em 34 anos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng saltou 2,12% em Hong Kong, a 17.651,15 pontos, com a ajuda de ações do setor imobiliário e de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi garantiu alta de 1,05% em Seul, a 2.656,33 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,32% em Taiwan, a 20.120,51 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, com alta de 1,17% do Xangai Composto, a 3.088,64 pontos, e de 1,78% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 1.728,49 pontos. Ações de serviços financeiros lideraram os ganhos, após o Conselho de Estado, o principal órgão decisório chinês, dizer que irá incentivar o fortalecimento de grandes companhias de valores mobiliários.

Já na Oceania, a bolsa australiana sofreu queda significativa ao voltar de um feriado, influenciada em parte pelo setor minerador. O S&P/ASX 200 caiu 1,39% em Sydney, a 7.575,90 pontos. A ação da BHP sofreu um tombo de 4,6%, após a Anglo American rejeitar oferta de compra da mineradora anglo-australiana.

*Com informações da Dow Jones Newswires